Suspeitos de invadir escola três vezes em menos de uma semana no AC são presos pela polícia

A Polícia Civil prendeu duas pessoas suspeitas de participar das invasões e arrastões na Escola Professor Pedro Martinello, no bairro Montanhês, em Rio Branco. Além das prisões, uma pistola foi apreendida e dois celulares roubados em um dos assaltos ao local foram recuperados nesta sexta-feira (20).

“Estamos cumprindo alguns mandados na parte alta da cidade para recuperar os bens que foram subtraídos na escola e apreender armas utilizadas nos roubos. As duas pessoas conduzidas à delegacia vão ser autuadas em flagrante por porte ilegal de arma”, explicou o delegado Pedro Paulo Buzzolin.

De acordo com o delegado, o trabalho da Polícia Civil iniciou logo depois que os criminosos invadiram e fizeram um arrastão na escola na quinta-feira (19). Ele explicou ainda que uma investigação vai ser feita para esclarecer se as duas pessoas têm envolvimento com os fatos.