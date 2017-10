Sesc realiza projeto Baú de Leitura para seus educadores

O Serviço Social do Comercio no Acre (Sesc/AC) realiza, no mês de outubro, uma capacitação para seus técnicos na área de educação e cultura com o Projeto Baú de Leitura, com a presença de instrutores do Rio de Janeiro. O projeto e idealizado pelo Sesc Nacional, que traz a oferta de um equipamento de leitura para ficar no Sesc Ler e Escola Sesc, de modo que cada sala vai ganhar um equipamento, com um acervo adequado ao seguimento seja para Educação de Jovens e Adultos (EJA), fundamental ou educação Infantil.

O foco do projeto e a formação de leitores, pois é através da leitura o Sesc favorece o crescimento, amadurecimento a ampliação de mundo dos seus educadores e frequentadores.

O Sesc já desenvolve vários projetos na área de leitura, e com o baú de leitura amplia ainda mais essas ações. O projeto e uma integração entre a educação e a cultura, envolvendo além das escolas, bibliotecas e a área de literatura da cultura.

Para a formadora e assessora técnica do Sesc do Departamento Nacional, Rosilene Souza Almeida, “A ideia é possibilitar uma aprendizagem mais significativa para esses alunos com uma ampliação de conhecimento e de repertórios de leituras”.

O técnico Rodrigo Peixoto, da Escola Sesc de Ensino Médio (Esem), no Rio de Janeiro, é o responsável pela capacitação no Acre e destaca a importância do projeto. “Estamos aqui para fazer a capacitação para que os educadores criem estratégias para trabalhar a leitura com os seus alunos, como leituras, brincadeira, praticas, contações de histórias tudo isso”, disse.

Bibliotecas

O incentivo ao hábito de leitura é uma ação consolidada no cotidiano do Sesc. As unidades do estado possuem bibliotecas e as demais geralmente contam com salas de leitura ou espaços alternativos onde são disponibilizados periódicos e livros para consulta.

Neste ano, o Sesc implantou o projeto no Acre, Pará, Amapá e Pantanal; no próximo ano, serãom todas os regionais do norte do Brasil.