Rua que dá acesso aos bairros Joafra, Tucumã e Rui Lino é fechada em manifestação

A rua Edmundo Pinto, acesso aos bairros Joafra, Tucumã e Rui Lino, foi fechada na manhã desta sexta-feira, 20, por moradores do local que reclamam da falta de iluminação e segurança em trechos que estão sendo constantemente usados para a prática de assaltos.

Os moradores exigem a presença do prefeito Marcus Viana no local para liberarem a via. A comunidade também pede a pavimentação asfáltica de várias ruas transversais que ficam praticamente intrafegáveis no período chuvoso.

“Nós estamos reivindicando nossos direitos uma vez que há anos estamos na lama na poeira e ninguém faz nada. Não tem esgoto, nem condições nenhuma para os moradores, estamos a mercê”, disse uma moradora.

“Todo dia é uma assalto nesse Joafra, a iluminação é precária, o acesso é terrível, as pessoas estão aqui há mais de 20 anos sem receber nenhum benefício, as obras começam e não termina”, disse Márcia Moraes, também residente.

Uma equipe do policiamento de trânsito da região foi acionada e está no local para prevenir qualquer incidente.