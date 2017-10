Polícia prende casal investigado por roubo e latrocínio em Rio Branco

Thiago de Souza Silva, de 26 anos, e Sabrina Araújo de Mota, de 24, foram presos pela Polícia Civil na tarde de quarta-feira (19) no Bairro das Placas, em Rio Branco. O casal é investigado pela morte da idosa Sabina Felicidade da Silva, de 67 anos. A vítima foi encontrada estrangulada e com as mãos amarradas no dia 31 de julho deste ano.