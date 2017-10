Policia Civil prende criminosos em vários bairros da capital

Por meio de mandados de busca e apreensão, emitidos pela justiça acreana, esta semana os policiais civis do Acre deram um duro golpe na criminalidade, prendendo traficantes e homicidas em vários bairros da capital.

Na manhã desta sexta-feira, 20, foram apresentados na Delegacia de Investigações Criminais (DIC), Thiago de Souza, (26 anos) e Sabrina Araújo Mota (24 anos), presos no bairro Placas pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a polícia judiciária, esse casal também é investigado em um crime de latrocínio, ocorrido no dia 31 de julho, na Travessa Zero Dois, região do Bairro Placas, em Rio Branco.

Na tarde de quinta-feira, 19, a Polícia Civil prendeu mais quatro pessoas, por tráfico de drogas. As prisões ocorreram na Travessa Capixaba, região do Bairro João Eduardo, em Rio Branco.

Entre os presos estão: Sebastião Daniel Xavier, 58 anos; Alcilene Camilo, 45 anos; Arineuda Cavalcante de Oliveira, 33 anos e Wanessa Camilo.

Na operação, a polícia apreendeu uma razoável quantidade de entorpecente, câmeras de segurança, material para embalagem de droga e mais de R$ 2 mil reais em dinheiro.