Polícia Civil deflagra operação contra pedofilia no Acre e prende estuprador

Mais de 90 conteúdos envolvendo menores foram apreendidos em posse do gerente de uma autoelétrica

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (20), no Acre e em 24 Estados do Brasil (mais o Distrito Federal), a operação “Luz na Infância”, com o objetivo de combater crimes relacionados à pedofilia e crimes sexuais cujas vítimas são crianças ou adolescentes.

A ação policial conseguiu prender um homem pelo crime de estupro no município de Porto Acre. Os agentes de polícia também prenderam I. O. G., de 33 anos, que é gerente de uma auto elétrica na Capital e estava, de acordo com as informações, com um vasto material pornográfico que envolvia de até crianças de 3 anos de idade.

Computadores e materiais eletrônicos também foram apreendidos dentro do apartamento do gerente, totalizando mais de 90 conteúdos envolvendo crianças e adolescentes. A delegada responsável pela operação no Acre, Elenice Frez, informa que outras pessoas estão sendo investigadas e que este tipo de crime é monitorado e rastreado pela inteligência das polícias.

“Nós temos um trabalho conjunto que visa estar monitorando essas práticas via internet, sendo que nossa intenção é sempre coibir com muita dureza e muita agilidade este tipo de ação. Vale ressaltar que este tipo de crime é rastreável: estamos de olho em quem armazena este tipo de conteúdo”, disse a delegada.

A pena para o armazenamento ou compartilhamento deste tipo de conteúdo disposto no artigo 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é de até 8 anos.