Para evitar assaltos, Ciretran altera funcionamento de semáforos em Cruzeiro do Sul

Com a intervenção, os sinais passam a funcionar em alerta a partir das 21h. Segundo Valdeci Dantas, gerente do órgão de trânsito, a medida dá mais segurança aos motoristas no período da noite.

“Em determinados locais, a movimentação no horário da noite não justifica o controle de tempo. Fizemos um estudo e decidimos fazer os procedimento nos semáforos da entrada do bairro São José e no cruzamento da 25 de Agosto com a Rua do Espírito Santo, que entram em alerta a partir de 21 h. O do cruzamento da Mâncio Lima com a Rua do Muru a partir das 22 h. Com essa medida, evitamos que os condutores parem e sejam assaltados”, destaca Dantas.