Palhaço Alegria é envolvido em armação do diretor do Huerb contra vereador Roberto Duarte, que faz inspeção de 24 horas no local

O humorista Silas Cavalcante, mais conhecido como “Palhaço Alegria”, apareceu no Huerb e sondou o vereador Roberto Duarte sobre seu futuro político. O parlamentar, que está fazendo uma inspeção na unidade desde às 7 horas desta sexta-feira, considerou estranha e inoportuna a abordagem feita pelo humorista.

Instantes antes, o comediante agradeceu ao diretor do hospital, Fabrício Lemos, por ter tratado de sua mãe.

-Atencioso e cuidadoso. Minha mãe amou seu atendimento – diz o comediante

Para o vereador, ficou clara a ligação do palhaço com o diretor do hospital.

-Transformaram a unidade pública de saúde numa grande palhaçada. Isso é um desrespeito com os funcionários e os pacientes – entende o vereador

Abaixo, o diálogo entre Roberto Duarte e o palhaço, que tentou de várias formas comprometer a inspeção ao Huerb e desclassificar o mandato do vereador:

-Se você quiser falar sobre o hospital, eu te dou uma entrevista. Mas sobre política acho que este não é o local nem o momento – respondeu Duarte a Silas Cavalcante.

“Alegria” insistiu, querendo saber por que o vereador estava ali, uma vez que, segundo ele, o Huerb é gerido pelo estado e caberia aos deputados estaduais fazer a inspeção. O vereador, mais uma vez, respondeu:

-Sou vereador e estou fazendo meu papel de fiscal da coisa pública. Aqui também são atendidos os cidadãos da cidade que me elegeu, Rio Branco.

Apesar de surpreso, o vereador manteve-se tranquilo diante da aparição do comediante, que usava uma câmera filmadora. Mais tarde, Roberto Duarte obteve informações de que a presença de Silas Cavalcanti foi facilitada.

Em sua página no Facebook, o comediante fez várias postagens dedicada ao tema, sempre ironizando:

-Sobre o vereador que está no Huerb fazendo pré-campanha para estadual, eu vou pro Huerb fazer campanha para governador. Convido todos os pré candidatos a fazer campanha hoje no Huerb em nome do povo.

Jornalistas ligados ao PT e até o ex-presidente do da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores, Ermício Sena, comentaram em favor da “palhaçada”.

Para o vereador, está clara a tentativa de desclassificar a ação do seu mandato.

-Lamentável. Eu entrei em todas as salas com prévia autorização do hospital, e não entendo por que um cidadão tem acesso direto, investido de tanta maldade.

Roberto ficará dentro do hospital até ás 7 horas da manhã deste sábado. Uma coletiva de imprensa será convocada para anunciar o resultado da inspeção.