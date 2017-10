Operação Acre Integrado da PM prende dupla por tráfico de drogas e porte ilegal de arma na capital

Uma denúncia anônima mobilizou os militares do Primeiro Batalhão (1° BPM) a prenderem nessa quinta-feira, 20, dois agentes sob posse de uma Escopeta, calibre 16, e uma certa quantidade de entorpecentes, após um cerco policial. A ação operacional ocorreu na rua Bolívia, bairro Baixada do Habitasa.

De acordo com a guarnição, após serem acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) sobre uma ocorrência envolvendo dois suspeitos de estarem portanto uma arma e colocando em risco à integridade física dos transeuntes, deslocaram-se até o local da ocorrência. Chegando lá, foram visualizados pelos agentes que se evadiram do local para evitar a abordagem policial.

Os militares, de imediato, iniciaram um acompanhamento que findou na prisão da dupla, além da apreensão da arma de fogo e de uma certa quantidade de drogas que, segundo informações, estava sendo comercializadas pelos meliantes naquela localidade.

A dupla, juntamente com a arma de fogo e as drogas, foi encaminhada para Delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde serão realizadas as medidas cabíveis ao caso.