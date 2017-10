O vídeo do flagrante: em Rio Branco, filho de empresário preso reproduzia vídeo de criança de 3 anos fazendo sexo oral na Internet

Isac de Oliveira Gama, de 33 anos, filho do proprietário da Auto Elétrica Polaco, em Rio Branco, preso na manhã desta sexta-feira, reproduzia fotos de uma criança de 3 anos fazendo sexo oral num adulto. A imagem era amplamente divulgada na Internet, segundo apurou a polícia. Aos 33 anos, Isac tem uma filha menor. O flagrante ocorreu ainda cedo, dentro de um cômodo que o suspeito transformou em quarto de dormir, dentro da empresa do pai. O computador apreendido, de propriedade de Isac, continha 92 arquivos com pornografia infantil. A polícia informou que os menores que aparecem nos arquivos são naturais do Acre e de outros estados brasileiros. Todo o material apreendido já está em poder da Informática Forense, para perícia.

Isac foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente e será indiciado por propagar e armazenas conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Em seguida, será levado para a audiência de Custódia e, provavelmente, ao presídio estadual. Ao ser preso (veja o vídeo abaixo), Isac admitiu ser pai. O policial o alertou que a empresa da família deverá sofrer uma devassa em seu sistema de informática. “Só tem isso aí mesmo”, respondeu Isac, ao afirmar que não utilizada outras máquinas da auto elétrica. Uma operação denominada “Criança Feliz” foi desencadeada em 24 estados e no Distrito Federal. A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), órgão subordinado ao Ministério da Justiça, fez parceria com a Polícia Civil dos estado