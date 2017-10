Mão grande: Larápio entra em colônia e furta bomba dágua avaliada em 800 reais

A Polícia já tem nomes de alguns suspeitos, mas até a manhã de hoje ninguém tinha sido preso.

O colono Raimundo Ferreira, residente na comunidade Boca do Caeté, proximidades de Sena Madureira, procurou a Unidade de Segurança Pública nesta semana para registrar um Boletim de Ocorrência referente ao furto de uma bomba dágua de sua propriedade. Em depoimento prestado aos policiais, Raimundo contou que deixou o objeto instalado em um poço, do tipo cacimbão, e no dia seguinte quando foi puxar água pra casa sentiu falta da bomba.

Segundo ele, o larápio entrou na casa provavelmente durante a madrugada. “Eu comprei essa bomba por 800 reais e usava a mesma no meu cacimbão. Tem nota fiscal. Quero pedir aos moradores de Sena Madureira e principalmente da Boca do Caeté que não comprem essa bomba dágua e se souberem de alguma informação me repassem ou liguem para o 190”, comentou.

A Polícia já tem nomes de alguns suspeitos, mas até a manhã de hoje ninguém tinha sido preso.