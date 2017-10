Mãe e filha são presas por tráfico de drogas no bairro João Eduardo, em Rio Branco

Alcilene Camilo da Silva, de 45 anos, e a filha dela, Vanessa Camilo Nogueira, de 26, foram presas na quarta-feira (19) na Travessa Capixaba, bairro João Eduardo, em Rio Branco, por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil do Acre, foram apreendidos dinheiro e drogas com as mulheres. Elas foram apresentadas na manhã desta sexta (20) na Divisão de Investigação Criminal (DIC).