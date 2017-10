Incêndio atinge carro e posto de saúde em Feijó e polícia investiga

Um incêndio atingiu um carro eo Posto de Saúde Francisca Lima na noite de quinta-feira (19), no bairro Bela Vista, em Feijó, interior do Acre. Ao G1 , o tenente Augusto Souza, da Polícia Militar da cidade, informou que o veículo, que pertence a um radialista local, estava estacionado na garagem da unidade de saúde e os dois foram atingidos pelas chamas. Os criminosos teriam jogado gasolina para iniciar o fogo.

“Tivemos sim a certeza de que jogaram gasolina porque encontramos um pedaço de plástico derretido com muito cheiro ativo de combustível, provavelmente usaram uma garrafa PET. Infelizmente, o estrago no veículo foi grande”, disse.

A polícia destacou ainda que ninguém ficou ferido, pois não haviam pessoas no local no momento do incêndio. As chamas atingiram o forro e bancos de madeira que fica na área externa da unidade de saúde. O caso está sendo investigado e policiais fazem diligências, mas até o momento ninguém foi preso.