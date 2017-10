Gerente de autoelétrica é preso em flagrante no Acre com material pornográfico na Operação Luz na Infância

O gerente de uma autoelétrica de Rio Branco foi preso em flagrante na Operação Luz na Infância, deflagrada na manhã desta sexta-feira (20) para combater a pedofilia. A operação já prendeu mais de 90 pessoas em 24 estados e no Distrito Federal.

No Acre, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) aprendeu vários equipamentos que eram usados pelo acusado para transferir e divulgar material pornográfico de crianças e adolescentes. Foram encontrados em posse do acusado 92 arquivos contendo conteúdo de pornografia infantil

Na Depca, o delegado e diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, Alcino Júnior, a coordenadora da Depca, delegada Elenice Frez, e o perito criminal Haron Correia explicaram como a polícia chegou ao acusado.

“A operação de hoje [sexta, 20] é um pontapé inicial para as investigações. Foi localizado um ponto específico que foi em uma autoelétrica na [avenida] Antônio da Rocha Viana, onde o autor já vinha, pelo menos há seis anos, baixando vídeos. Foi uma ação pontual, não é comum e nem simples isso, são realmente cenas fortes que não serão divulgadas e o Estado, através da Secretaria de Segurança, em alinhamento com a Secretaria Nacional de Segurança vem cumprindo todos esses mandados”, explicou Júnior.

Polícia apreendeu material na casa de acusados (Foto: Aline Nascimento/G1)

A delegada Elenice falou que o acusado não tem passagem pela polícia e é filho do dono do estabelecimento. Ele foi indiciado por disponibilizar, armazenar material pornográfico com crianças e adolescentes.

“Tivemos o cumprimento de apenas um mandado em Rio Branco. Cumprimos essa manhã e encontramos vasto material de cunho pornográfico infanto-juvenil e realizamos a prisão em flagrante do cidadão que foi o alvo da nossa investigação”, afirmou.

A polícia acrescentou que, apesar da operação só ter tido um alvo no Acre, a ação continua para coibir os crimes do tipo. O material encontrado no estado era de vítimas de todos os estados.

“Há vários computadores que estão sendo verificados em várias casas no estado. Não é comum e nem banal ter imagens de crianças e adolescentes em situação de nudez ou até em prática sexual. Não é comum, a internet não é terra sem lei. Estamos monitorando e hoje é só um aperitivo e a investigação é mais refinada”, acrescentou o delegado Júnior.

Pedofilia

A pedofilia é classificada como transtorno mental pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Pedófilos normalmente são pessoas adultas (homens e mulheres) que têm preferência sexual por crianças pré-púberes ou no início da puberdade.

O crime ocorre quando há compartilhamento de material, conforme o ECA, ou quando há relação sexual ou ato libidinoso (todo ato de satisfação do desejo ou apetite sexual) praticado por adulto com criança ou adolescente menor de 14 anos, de acordo com o Código Penal.

O complexo ambiente da internet e a ausência de fronteiras no mundo virtual são elementos que propiciam terreno fértil à atuação dos pedófilos.