Filmes ‘Além da Morte’ e ‘Tempestade: Planeta em Fúria’ estreiam no cinema em Rio Branco

Já “Planeta em Fúria”, aborda a ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de ameaçar a existência humana. Nesse cenário é criada uma rede de satélites ao redor de todo o planeta para controlar o próprio clima. Três anos depois da implantação, falhas no sistema provocam uma forte nevasca em pleno deserto no Afeganistão e altíssimas temperaturas em Hong Kong, que matam centenas de pessoas.

Os filmes “A Morte te dá Parabéns”, “As Aventuras do Capitão Cueca”, “Kingsman: O Círculo Dourado” e “Pica-Pau” seguem em cartaz. O Cine Araújo está localizado no Via Verde Shopping, na Estrada da Floresta, 2.320, no bairro Floresta.