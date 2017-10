Falta de atenção e desrespeito a sinalização são as principais causas de acidentes em Rio Branco, diz PRF

Somente em uma rodovia da capital, seis acidentes já foram registrados este ano. Atitudes imprudentes e criminosas são fáceis de presenciar na cidade.

Ultrapassagem pela direita, circular pelo acostamento, convenções proibidas e veículos invadindo a contramão são algumas atitudes imprudentes e criminosas fáceis de presenciar em Rio Branco.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) mostram que de janeiro até metade deste mês foram registrados seis acidentes somente na Via Verde, uma das mais movimentadas da capital.

E o comportamento inadequado dos condutores traz prejuízos a vida de muitos. Na última segunda-feira (16), o mototaxista auxiliar Antônio Cláudio Ribeiro, de 45 anos, foi vitimado por um acidente de trânsito.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC), o profissional dirigia em alta velocidade pela Via Verde quando invadiu a contramão e bateu contra um carro e não resistiu.

O autônomo Lucas Cruz reclama que a falta de respeito é um dos maiores contratempos enfrentados pelos motoristas de Rio Branco. Ele observa que a maioria das pessoas não respeitam a preferência dos veículos.

“É bem complicado. A via tem que ser melhor sinalizada. Muitos motoqueiros às vezes estão no seu lugar e preferência e o carro vai em cima e vice-versa”, afirma ele.

Adriana da Silva, autônoma, também reclama da sinalização nas vias da capital. Outra imprudência, que ela diz ser frequente, é a circulação de motos nas ciclovias.

“A velocidade é grande. As pessoas passam pela gente como se não houvesse ninguém, sem respeito algum. A gente tem que prestar bastante atenção. Em moto o cuidado tem que ser redobrado”, lembra.

Mesmo com seis acidentes somente na Via Verde este ano, o número é considerado normal, já que o mesmo número de ocorrências foi registrado no mesmo período de 2016.

Cézar Henrique, inspetor e superintende da PRF-AC, explica que, mesmo com o aumento no número de veículos e pessoas na Via Verde este ano, o índice de acidentes se mantém igual ao do ano passado.

“O fato de ter tido somente seis acidentes até agora, o mesmo número do ano passado, com aumento de frotas e pessoas na Via Verde, é uma vitória para nós. Mas é preciso ter mais atenção e respeitar as normas de trânsito para que [os condutores] tenham uma condução segura”, enfatiza Henrique. Ele observa que falta de atenção e desrespeito a sinalização são as principais causas de acidentes.