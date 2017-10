Escola de Rio Branco é invadida três vezes em menos de uma semana e vídeo mostra uma das ações

Os alunos e funcionários da Escola Professor Pedro Martinello, no bairro Montanhês, em Rio Branco, estão aterrorizados com os constantes assaltos na instituição.

Imagens das câmeras de monitoramento do colégio mostram a ação dos criminosos durante a invasão de quinta. Nos vídeos, é possível ver os bandidos circulando pela parte de dentro e fora da escola. Em umas cenas, um homem corre com uma bolsa nas mãos.

A funcionária contou ainda que houve uma reunião com a Segurança Pública do Acre e representantes da Secretaria de Educação e Esporte (SEE) nesta sexta (20) e ficou acordado um reforço no policiamento na região.