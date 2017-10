Bebê baleado na cabeça continua internado e deve passar por nova cirurgia, diz mãe

Criança deve passar por avaliação para saber se novo procedimento cirúrgico é necessário. Mesmo internado, mãe conta que criança se recupera bem.

A pequeno Adrian Levi Silva Santiago, de 1 ano e 8 meses, atingido com um tiro na cabeça, deve passar por uma nova cirurgia. A mãe do bebê, Larissa Lima Silva, afirma que o filho ainda está internado porque o ouvido do garoto está inflamado e com secreção.

Segundo ela, ainda não há previsão de alta e a equipe médica vai avaliar o garoto para ver se ele precisa de uma nova cirurgia.

Larissa explica que um novo procedimento cirúrgico é necessário porque a bala que o atingiu deixou a estrutura óssea interna de um dos ouvidos dele comprometida.

“O osso está aberto. Essa secreção está saindo desde o dia que ele foi baleado. A médica disse que ele precisa continuar tomando os remédios. Vão avaliar e, se der, uma cirurgia vai ser feita para tapar esse osso”, conta.

Apesar de ainda estar internado no Hospital da Criança, em Rio Branco, a mãe de Santiago conta que o estado de saúde do pequeno é quase 100% e que ele já se comporta como antes.

“Ele está super bem, já senta, fala, brinca, conversa e ri. Está normal, do mesmo jeito que era. Ele só não anda, fica em pé mas não dá passadas porque não tem muita força”, complementa.

A equipe médica, segundo Larissa, não se posicionou mais sobre a retirada do cateter alojado no pulmão do garoto. De acordo com ela, um cardiologista informou que há possibilidade de que a criança cresça com o objeto dentro do corpo sem ter a saúde afetada.

“Se ele [o cateter] não for para outro lugar e ficar onde está, não vai prejudicar em nada. Mas tem que tirar, agora não tem como”, finaliza.

Entenda

Na noite de 7 de setembro, o pequeno Adrian Levi Silva Santiago foi atingido com um tiro na cabeça no bairro Cabreúva, em Rio Branco. O menino estava sob os cuidados do tio, que o levou para passear em uma praça próxima à residência da família.

No entanto, ao chegarem em uma esquina do bairro onde estava um grupo de pessoas, dois homens passaram atirando e atingiram o bebê. Outras duas pessoas, de 15 e 17 anos, foram atingidos pelos disparos nas pernas e braços.

O estado de saúde do pequeno apresentou melhora na manhã do dia 8. Porém, na noite do mesmo dia, o médico chamou a família e disse que Adrian teve um inchaço no cérebro e estava perdendo massa encefálica pelo ouvido. Naquele momento o quadro mudou e o estado de saúde dele era grave.

Após apresentar uma nova melhora, acordar e ser desentubado, a tia da criança denunciou que um cateter havia sido esquecido dentro da criança durante um procedimento e o objeto poderia atingir o pulmão.

Ao G1, a coordenadora da UTI pediátrica da unidade, Socorro de Souza, confirmou o caso. Segundo ela, o fato ocorreu quando Adrian se agitou em um momento em que estava acordando.

No dia 21 de setembro, Adrian Levu Santiago deixou a UTI do Hospital da Criança e foi encaminhado ao leito da unidade de saúde. No início deste mês, a mãe de Santiago ficou preocupada com a falta dos produtos para ele e resolveu pedir ajuda para o filho.