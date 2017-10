Após discussão, marido coloca fogo em casa com a família dentro em ramal de Rio Branco

Uma casa de madeira foi incendiada na noite desta quarta-feira (19) na Travessa São Luís, Ramal da Castanheira, bairro Vila Acre, em Rio Branco. Segundo informações repassadas ao Corpo de Bombeiros do Acre, o marido teria colocado fogo na residência após uma discussão com a família. As pessoas, incluindo as crianças, conseguiram sair da casa sem se machucar.