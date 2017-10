4ª Copa Gospel de Futsal tem show de gols em noite de grande Final

Em uma noite de muitos gols, a 4ª edição da Copa Gospel de Futsal conheceu a equipe campeã. A Copa Gospel é uma realização da Prefeitura de Rio Branco, através da Secretária de Esporte e Lazer (SEMEL), e do gabinete do vereador Artêmio Costa, que contou com apoio do gabinete do deputado Ney Amorim. No encerramento do campeonato, na noite desta quinta-feira, 19, no Ginásio do SESI, além da final, também foi realizada a partida que definiu terceiro e quarto lugares.

O prefeito Marcus Alexandre acompanhou da arquibancada as partidas de finais e falou sobre a importância do esporte e do trabalho social das igrejas. “A Copa Gospel é um grande campeonato. O que fica é o bom exemplo do esporte e do trabalho social que as igrejas desenvolvem em nossa cidade”. Para o secretario municipal de esporte e lazer, Afrânio Moura, “a competição é grandiosa e por isso consolidada no calendário de esporte de Rio Branco”.

O idealizador da Copa Gospel, vereador Artêmio Costa, falou sobre o campeonato e garantiu que essa foi mais uma edição de sucesso da competição. “Não tivemos nenhum incidente nas partidas. E isso é de se louvar. Afinal, foram cerca de mil atletas participando dos jogos que foram realizados em diversas regiões da nossa capital. Só temos a agradecer ao prefeito que tem sido um grande incentivador do esporte”.

O deputado Manoel Morais também prestigiou o evento. Segundo ele, a Copa Gospel merece ser levada para todos os municípios do Acre. “Gostei muito da ideia do campeonato e pretendo levar para o interior. Esporte é lazer, saúde e disciplina. Nossa juventude precisa de eventos assim”, acentuou o deputado.

Finais

A noite de decisão começou com a disputa pelo terceiro lugar. Foi uma partida que teve um primeiro tempo morno, mas que se transformou na segunda etapa. A equipe da Casa de Oração do Rui Lino, que foi para o intervalo perdendo por 3 a 1, reagiu e, ao criar um maior volume de jogadas, virou o jogo para 9 a 5. Com direito a gol do goleiro, do meio da rua, a Casa de Oração venceu a equipe Comunidade Batista Vida e conquistou o 3º lugar.

Com jogadas arriscadas e intensas, duas equipes formadas por jovens atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) levaram os presentes a vibrarem muito, no verdadeiro show do intervalo.

Já a decisão da final ficou por conta das equipes da Comunidade Evangélica Pescadores do Reino e da Nação Forte da Pista – que já entrou em quadra como favorita ao título. Não deu outra, a Nação Forte mostrou superioridade, confirmou o favoritismo e ao derrotar a equipe adversária por 9 a 2 consagrou-se campeã da 4ª Copa Gospel de Futsal.

Com 15 gols na competição, Lucas Souza, falou sobre a conquista da equipe. “Primeiro agradecemos a Deus pela conquista e aos realizadores por acreditar no esporte. Também agradecer à nossa torcida, que jogou com a gente, e ao nosso pastor, que conseguiu montar um bom time. É uma conquista de todos”, completou o atleta.

Números

Iniciada em 21 de agosto, a 4ª Copa Gospel de Futsal recebeu inscrições de 960 atletas de 64 igrejas, de várias denominações evangélicas. Nas noites das segundas e sextas-feiras, nas 127 partidas, realizadas em redes de oito sedes, as redes foram balançadas 1.132 vezes.