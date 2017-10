URGENTE: Em Roraima Um morre e outro fica gravemente ferido em assalto a supermercado na capital

Um assalto frustrado por um policial militar à paisana terminou com um criminoso morto a tiros e outro gravemente ferido na noite desta quinta-feira (19) em um supermercado na Avenida Campos Sales com Rio de Janeiro, região Central de Porto Velho.

Conforme as informações extraoficiais, a dupla chegou ao local armada com um revólver calibre 38 e após realizar o assalto trocou tiros com o policial militar de folga. Os assaltantes acabaram alvejados e um deles, identificado apenas como Bebê, morreu no local. O outro, Matheus Ribeiro da Conceição, 23, baleado na cabeça, foi socorrido em estado gravíssimo ao hospital João Paulo II, através do Samu. Por sorte, o PM saiu ileso.