Ufac e Ifac assinam acordo para realização de perícia médica

A Universidade Federal do Acre (Ufac) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) assinaram, na manhã dessa quarta-feira, 18, no gabinete da Reitoria da Ufac, um acordo de cooperação para realização de perícias e juntas médicas oficiais. A unidade do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (Siass) da Ufac vai atender os servidores do Ifac, no campus-sede, em Rio Branco, e no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul.

Segundo a pró-reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, Filomena Cruz, a parceria é mais uma entre as várias celebradas entre as duas instituições de ensino e vai estreitar ainda mais os laços entre elas. “O Ifac estava com dificuldade na parte de realização de perícias médicas oficiais e nós estamos entrando como colaboradores para que isso seja feito a seus servidores”, afirmou.

Filomena explica que o atestado médico do servidor público federal deve passar por uma perícia médica individual ou por uma junta médica. “A informação para afastamento por tratamento de saúde só pode ser feita por um médico e vamos ajudá-los nessa questão.”

Como contrapartida, o Ifac irá disponibilizar, a título de cooperação, a equipe de saúde e qualidade de vida do instituto para ações eventuais da Ufac.

Participaram da cerimônia de assinatura do acordo o reitor da Ufac, Minoru Kinpara; a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos; a pró-reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas da Ufac, Filomena Maria Oliveira da Cruz; a diretora sistêmica de Gestão de Pessoas do Ifac, Dirlei Terezinha Fachinello; e a secretária da Assessoria de Cooperação Interinstitucional da Ufac, Raquel Sampaio.

Siass

O Siass tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional, de acordo com a política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal, estabelecida pelo governo.