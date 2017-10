Trabalho infantil é problema ‘grave’ no Acre, diz procurador

Durante audiência pública na escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira (19), o procurador do Ministério Público do Trabalho, Anderson Luiz Correia, alertou para os casos de trabalho infantil no estado.

Ele citou dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2014, que apontam o Acre na 8ª posição do ranking de trabalho infantil do país. “Vale lembrar que a população do Acre é pequena então isso é grave, porque essa colocação com o número de habitantes é muito significativo”, afirmou.