SGA divulga resultado provisório de processo seletivo para contratação de agentes socioeducativos em Brasileia

Lista com nome e nota dos candidatos foi publicada no DOE nesta quinta-feira (19).

A Secretaria de Gestão Administrativa divulgou, nesta quinta-feira (19), o resultado provisório do processo seletivo para contratação de agentes, assistente social e psicólogo para atuarem no Instituto Socioeducativo do Acre (ISE-AC), no município de Brasileia, no interior do Acre. O processo com 16 vagas foi anunciado no último dia 5 de outubro após três adolescentes fugirem do local, no dia 2 do mesmo mês, usando escadas.

A lista com o nome dos candidatos e a nota que receberam no certame foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). O documento foi assinado pela secretária da SGA-AC, Sawana Carvalho, e pelo diretor-presidente do ISE, Rafael Almeida. A publicação ser acessada a partir da página 27.

Os candidatos que acharem necessário podem entrar com recurso contra o resultado da análise curricular no período de 19 a 20 de outubro no site da Secretaria de Gestão Administrativa do Acre (SGA-AC).

Fugas em Centro Socioeducativo

Além da fuga em Brasileia, o Centro Socioeducativo Santa Juliana, em Rio Branco, registrou duas fugas de adolescentes. Ao todo, seis menores fugiram do local e três, segundo o ISE, foram recapturados no último dia 9 de outubro.

A primeira fuga ocorreu em 14 de setembro quando quatro adolescentes fugiram, um deles estava armado com um estoque, arma artesanal. Na época, o diretor relatou que o quarteto partiu para cima da equipe de segurança, escalou o muro e fugiu. Três agentes faziam a escolta no momento da ação.

No mesmo mês, dessa vez no dia 18 de setembro, mais dois adolescentes fugiram. Dessa vez, a dupla estava em um solário e teve ajuda de outros dois adolescentes para conseguirem fugir. Segundo o ISE, os menores pediram água e em seguida avançaram para cima dos agentes e os derrubaram. No total, três adolescentes ainda permanecem foragidos.

Centro Socioeducativo Santa Juliana registrou duas fugas em setembro (Foto: Iryá Rodrigues/Arquivo G1)