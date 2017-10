Resultado final do concurso da Polícia Civil é homologado nesta quinta (19)

A Secretaria de Estado de Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria de Estado de Polícia Civil – SEPC publicaram na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 19, a homologação do resultado final do concurso público da Polícia Civil do Acre.

A publicação é referente aos cargos de agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado de polícia e escrivão de polícia da secretaria de estado de Polícia civil.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail [email protected]