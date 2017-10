Publicado resultado da análise curricular do Instituto Socioeducativo do Acre no município de Brasiléia

Foi divulgado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 19, o resultado provisório da análise curricular referente ao processo seletivo do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) para contratação de 18 vagas de nível médio e superior a serem lotados em Brasileia (AC).

Os candidatos podem interpor recurso contra o resultado provisório, em única e última instância, no período de 19 a 20 de outubro de 2017, em petição dirigida ao presidente da Comissão do processo seletivo, no endereço eletrônico do Portal da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa – SGA (www.sga.ac.gov.br).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Instituto Socioeducativo do Acre, por

meio do telefone (68) 3224-8804 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: [email protected]

As vagas são para os seguintes cargos: Agentes Socioeducativos Masculino (14) e outras (02) duas vagas para o sexo feminino, 01 vaga para Assistente Social e outra para Psicologo. Os salários variam de R$ 2.815,55 a R$ 3.908,22 com carga horária de 40 horas.