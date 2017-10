Peixes da Amazônia tem 48 horas para pagar R$ 3,2 milhões em acordo judicial com empresa acreana

A Pedra Norte afirma em documento que que não recebeu qualquer tipo de parcela do pagamento da pavimentação

A empresa M.S.M. Industrial Ltda, por meio do advogado Gelson Gonçalves Neto, enviou a notificação a direção da Peixes da Amazônia exigindo o cumprimento do acordo do pagamento de uma dívida de mais de R$ 3 milhões dentro do prazo de 48 horas.

O pedido do Advogado, e para que se cumpra o acordo que teria sido firmado judicialmente no início do mês de maio, depois que a empresa Peixes da Amazônia admitiu a dívida e apresentou proposta para quitar o débito.

A ação judicial protocolada pela M.S.M Indústrial Ltda, nome fantasia -Pedra Norte, sediada no Parque Industrial de Rio Branco, estaria cobrando o valor de mais de 2,2 milhões do contrato de prestação de serviços com fornecimento de material.

A Pedra Norte afirma em documento que que não recebeu qualquer tipo de parcela do pagamento da pavimentação em brita na fase de construção do complexo de piscicultura. O valor segundo a empresa foi de R$ 80 milhões investidos nas obras.

Ainda de acordo com a empresa, se o diretor presidente da Peixes da Amazônia, Fábio Vaz de Lima, não comprovar o pagamento do acordo no prazo de 48 horas. O advogado da Pedra Norte disse que vai entrar com um pedido de execução judicial da dívida no valor maior que o atual e correção dos valores dos serviços de pavimentação das instalações do Complexo Peixes da Amazônia.