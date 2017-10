No Acre, hospital suspende cirurgias por tempo indeterminado por falta de pagamento do governo

O Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, decidiu suspender por tempo indeterminado as cirurgias cardíacas que eram feitas no local por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O motivo para a suspensão são atrasos nos pagamentos à unidade que não foram feitos pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

A unidade de saúde afirmou que é a única habilitada para fazer cirurgias de alta complexidade no estado e o único filantrópico com 60% de atendimentos do SUS. As cirurgias cardíacas foram todas canceladas. Em um documento, endereçado a todas as paróquias e assinado pelo bispo Dom Joaquin Pertinez, a Diocese de Rio Branco afirma que é inviável continuar realizando os procedimentos.