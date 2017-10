N. Lima chama Marcus Alexandre de irresponsável. “Esse desgraçado não vai ser governador”

“Como está esta cidade, se o prefeito já está em segundo mandato, diz que trabalha dia e noite e acorda de madrugada?”, indagou o vereador N. Lima ao referir às mais de 11 mil indicações feitas pelo Parlamento neste ano para solucionar problemas estruturais de Rio Branco. Lima, mais uma vez, chamou Marcus Alexandre de “Galo da Madrugada”, a quem também chamou de “irresponsável”.

“Esse desgraçado não vai ser governador”, atacou. O que o galo faz com a galinha é só espatifar. Tudo é mal feito e será assim até ele deixar a administração municipal. “É fácil sair abraçar as pessoas, pegando na mão dos moradores, e fazer politicagem”, disse o vereador, que sugeriu mutirão em todas as ruas para solucionar problemas de matagal, esgoto a céu aberto e falta de pavimentação.

O líder do prefeito, Rodrigo Forneck (PT), entendeu haver “desespero” por parte da oposição e evitou confronto direto. Segundo ele, a boa cotação de Marcus Alexandre para disputar o Governo do Acre está despertando comentários inoportunos dos opositores.