Moradores de residencial em Rio Branco reclamam de lixo, insegurança e falta de iluminação

Moradores do Residencial Iaco relatam problemas enfrentados no local. Semsur disse que residencial foi limpo há um mês, mas que já está inserido na programação de limpeza.

Lixo despejado em caçambas, matagal, falta de limpeza e iluminação são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores do Residencial Iaco, em Rio Branco. Em reportagem exibida pelo Jornal do Acre 1ª edição desta quinta-feira (19), moradores relataram as dificuldades do condomínio e dizem sofrer também com a criminalidade.

Artemiza Farias diz que foram deixados papa entulhos no local para os moradores do residencial despejarem lixo enquanto a caixa de lixo era concluída. Porém, moradores de bairros vizinhos passaram a também utilizar as caçambas. “Fica um mau cheiro e tem urubus. Agora vocês não estão vendo, mas isso aqui fica cheio de urubu”, reclamou.

Além do lixo, a moradora diz que a área verde que fica atrás do condomínio é utilizada por criminosos para praticarem assaltos e até estupros. A falta de limpeza no local também é um problema para a população. “A gente tem medo de andar por aqui. Quem entra não sai, só se for de carro ou moto. A pé de jeito nenhum. É um perigo constante”, falou.

Sobre o matagal e o lixo, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Rio Branco (Semsur) informou que o residencial foi limpo há um mês e já está inserido na nova programação de limpeza. Sobre a falta de segurança, a reportagem não conseguiu contato com a Segurança Pública do Acre. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo residencial, informou que vai apurar a situação.

Outro problema enfrentado pela população são as más condições do condomínio. Falta lâmpada em alguns postes, limpeza e manutenção no parque infantil.

“Há alguns meses a gente ficou sem iluminação por falta de pagamento. A imobiliária não estava fazendo o pagamento da iluminação e aí foi cortada. Ficamos mais de um mês às escuras”, disse a moradora Silmara Assunção.