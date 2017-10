Menores apreendidos por homicídios são encaminhados para Centro Socioeducativo no interior do Acre

Os cinco menores que foram apreendidos nesta quarta-feira (18), suspeitos de participação em dois homicídios na cidade foram encaminhados para o Centro Socioeducativo em Cruzeiro do Sul.

O grupo é apontado como autor dos crimes contra o jovem Matheus Cruz, de 20 anos, que foi morto com 4 tiros na cabeça, e João Vitor Ferreira da Silva, de 18 anos, encontrado no lixão da cidade com sinais de tortura.