Macaxeira de 2 metros surpreende agricultores em Sena Madureira

Com dificuldade para retirar a colheita da comunidade rural, a ruralista posou para fotos ao lado da raiz

A colheita da macaxeira em uma comunidade rural de Sena Madureira, tem causado muita surpresa aos agricultores da região. Na semana passada, uma macaxeira com mais de um metro foi arrancada do chão. Já era motivo para surpreender. Agora, outra raiz, dessa vez com 2,16 metros deixou as pessoas de boca aberta.

E foi a mesma agricultora, Lanizelda Rocha – a dona Preta-, de 49 anos, quem colheu e fez questão de medir a macaxeira dela. Com dificuldade para retirar a colheita da comunidade rural, a ruralista posou para fotos ao lado da raiz. Sinal de que ficou feliz com as surpresas que a terra, como disse um familiar, deu a ela.

Lanizelda te uma pequena casa de farinha, e lá mesmo produz o produto que é trazido, também com dificuldade, para a cidade, onde é vendido e possibilita renda para a família da produtora rural. Dona Preta vive no Ramal do Cacau, no quilômetro 86 da BR-364, entre Rio Branco e Sena Madureira.