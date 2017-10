Justiça manda libertar quatro PM´s acusados de tortuar e matar presidiário em Acrelândia

Quatro policias militares acusados de espancar e matar o presidiário Edimilson Simão da Rocha foram libertados por ordem da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, nesta quinta-feira. De acordo com a denúncia do Ministério Publico Estadual, os militares cometeram o crime no dia 30 de junho deste ano no município de Acrelândia. Detido por estar sob suspeita de portar entorpecentes, Edimilson foi liberado no dia seguinte, mas passou mal e chegou a ser internado no hospital daquele município por três vezes. Ele não andava, sentia dores abdominais e expelia sangue pela o nariz. Moreu no dia 06 de Julho. Pouco tempo depois os PMs acabaram presos por ordem da juíza de Acrelândia e foram encaminhados para o batalhão de policiamento ambiental. Uma investigação da policia civil apontou que a vitima foi espancada por duas pessoas ao deixar a delegacia. A defesa busca agora, que os policiais passem de acusados para testemunhas.

