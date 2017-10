Idosa que ficou ferida em ataque de abelhas no interior do Acre recebeu alta e já está em casa

De acordo com o sargento Adacir Vivan, do Corpo de Bombeiros do município e que atendeu a ocorrência, a mulher teve alta ainda na segunda.

Vivan afirma que no mesmo dia do acidente uma equipe do Corpo de Bombeiros fez a retirada na casa de abelhas do local. “O cachorro levado à clínica veterinária morreu no local no mesmo dia do ocorrido. Depois daquilo, não registramos nenhum outro ataque das abelhas aos moradores do bairro José Brauna. A retirada da casa dos insetos foi feita no período noturno”, finaliza.