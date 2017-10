Homossexual confessa que matou homem a facadas em vila de apartamentos na capital

Sávio Vinicius C., 21, acusado de matar a facadas Sérgio Cabral da Silva, 28. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV), prendeu na manhã desta quinta-feira (19) o homossexualSávio Vinicius C., 21, acusado de matar a facadas Sérgio Cabral da Silva, 28.

O corpo da vítima foi encontrado no início da tarde do dia 28/05/2017 em uma vila de apartamentos, localizada na Avenida Alexandre Guimarães, subesquina com a Daniela, bairro Lagoinha, região Leste de Porto Velho.

Após intensas investigações, os policiais civis chegaram até o suspeito, que foi intimado à comparecer até a delegacia. Ao ser interrogado, Sávio confessou o crime e alegou legítima defesa.

O suspeito informou que estava ingerindo bebida alcoólica em um bar com Sérgio. Em seguida, a vítima teria o convidado para fazer um programa sexual pela quantia de R$150,00. Após a relação, Sérgio teria se negado a efetuar o pagamento. Houve intensa discussão, a vítima teria se apossado de uma faca e tentado esfaquear o suspeito, que conseguiu desarmá-lo e praticou o crime.

Sávio foi ouvido na especializada e devido a confissão irá responder o crime em liberdade.