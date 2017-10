Família procura aposentado que sumiu após ser deixado em hospital de Rio Branco

A família do aposentado Júnior Franco de Paula, de 30 anos, procura por ele desde o dia 9 do mês passado. O homem foi deixado pelo pai no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) para pegar um laudo e sumiu. Os familiares informaram que Franco é usuário de crack e mora no município de Porto Acre, a 78 quilômetros de Rio Branco.