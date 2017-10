Em sena Charlene Lima recebe abraços de amigos e simpatizantes durante visita à feira livre dos colonos

A filha de Sena Madureira Charlene Lima, esteve na manhã desta quarta feira (18), visitando os comerciantes e feirantes que trabalham no prédio da Feira Livre dos Colonos, um lugar tradicional para rever amigos e tomar um café com a famosa tapioca .

Durante a visita aos comerciantes a empresária foi recebida com alegria já que todos têm consciência do trabalho social que ela realiza junto às famílias carentes do Município.

Muitos chegaram a afirmar que se ela for mesmo candidata a deputada estadual poderá ser a mais votada de Sena Madureira.

Charlene Lima agrega todas as vantagens e características de um ser humano bondoso e coração do tamanha de Sena, sendo assim uma das pessoas que tem o respeito da comunidade no meio político.

Após a visita, Charlene se dirigiu aos bairros da cidade para visitar as famílias que recebem seu apoio e dependem de fazerem tratamento de saúde na capital.

A empresária também tem a simpatia de quase todos os jornalistas e radialistas da cidade que admiram o trabalho realizado por ela, junto à comunidade da zona urbana e a juventude do interior.

Após uma entrevista na rádio FM Dimensão a empresária seguiu no finalzinho da tarde para a capital, aonde irá se reunir amanhã com amigos e lideranças de bairros.