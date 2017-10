Em nota, Sesacre diz que contrato feito com Hospital Santa Juliana foi ‘adulterado’

A Secretaria de Saúde do Acre divulgou uma nota nesta quinta-feira (19) se posicionando sobre a medida tomada pela direção do Hospital Santa Juliana de suspender as cirurgias por tempo indeterminado pro falta de pagamento.

A unidade de saúde afirmou que é a única habilitada para fazer cirurgias de alta complexidade no estado e o único filantrópico com 60% de atendimentos do SUS. As cirurgias cardíacas foram todas canceladas.