Em audiência Juíza Andrea Brito Manda prender acusado de abuso sexual

Na tarde desta Quarta-Feira (18) a Juíza do Município de Sena Madureira Andréia Brito, presidiu uma audiência do processo de Pedido de Aplicação de Medida Protetiva e Perda de Poder Familiar em favor da menor M. C. C. L. (VITIMA) proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre, tendo em vista que a menor com 10 anos de idade na época vinha sofrendo abuso sexual por parte de seu Padrasto, o acusado das inicias A.C. P de 33 anos, residente no Bairro da Vitória.

Durante a audiência foi constatado pela juíza e o Promotor de Justiça, Fernando Henrique, que contra o acusado havia mais um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. A juíza solicitou reforço policial e encaminhou o acusado na mesma hora para o Presídio Evaristo de Morais onde irá aguardar pronunciamento e pagar pelo crime que cometeu.