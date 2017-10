Córrego e esgoto transbordam e invadem quintal de casa em bairro de Rio Branco

Um vídeo gravado por ela mostra a situação que eles enfrentam. Na filmagem é possível ver que o terreno fica tomado por água da chuva e de esgoto. De acordo com a jovem, alguns membros da família apresentaram ofícios à Prefeitura de Rio Branco solicitando uma intervenção no local.

A jovem diz que o problema acontece desde que a família vive no lugar, na Rua Tapajós, bairro Estação Experimental. E, mesmo com as tentativas, ele não é solucionado. “Na terça-feira [10] meu pai foi à Prefeitura e disseram que a demanda estava com a Seop, mas não sabiam se ia ser executada agora”, afirma.