Acre é o 3º estado que mais reduziu desmatamento na Amazônia Legal, aponta Inpe

O Acre é o terceiro estado que mais reduziu o desmatamento na Amazônia Legal com queda de 34% no período de agosto de 2016 a julho de 2017. O estado fica atrás apenas de Tocantis (55%) e Roraima (43%).

O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (17) pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), que faz parte do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os dados consolidados de 2017 devem ser divulgados no primeiro semestre de 2018, segundo o órgão.