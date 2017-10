WhatsApp agora deixa você rastrear seus amigos e familiares em tempo real

WhatsApp está ganhando um novo recurso, chamado “Localização Atual”. A partir desta terça-feira (17), ele vai permitir que você compartilhe a sua localização em tempo real com amigos durante uma conversa.

“Hoje, lançamos um novo recurso que lhe permite compartilhar sua localização em tempo real com família e amigos. Seja para se encontrar com amigos, avisar a familiares que você está em segurança ou compartilhar seu trajeto, o recurso Localização Atual é uma maneira simples e segura de informar às pessoas onde você está”, disse o WhatsApp em blog.

A empresa nota que a função possui a criptografia de ponta a ponta, permitindo ao usuário escolher por quanto tempo um contato poderá rastreá-lo — sim, também é possível encerrar a transmissão a qualquer momento.

“Funciona assim: abra uma conversa com o contato ou grupo com quem desejar compartilhar. Sob ‘Localização’, no botão anexar, há a nova opção de ‘Compartilhar Localização Atual’. Escolha por quanto tempo deseja compartilhá-la e toque em enviar”, explica o aplicativo. “Cada membro da conversa conseguirá ver sua localização em tempo real em um mapa. Se mais de uma pessoa compartilhar sua localização em um grupo, todas as localizações aparecerão no mesmo mapa”.

Os usuários do WhatsApp poderão compartilhar a localização em tempo real durante 15 minutos, 1 hora ou 8 horas.

Todo mundo sabe que ferramentas GPS costumam usar muita bateria. Então, a nova função provavelmente vai drenar um pouco a autonomia do seu aparelho. Ao Mashable, o gerente de produto do WhatsApp, Zafir Khan, disse que a “Localização Atual” teve diversas otimizações e não deve oferecer tanto impacto.