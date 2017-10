Ufac realiza encontro com tutores de Matemática/EAD

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do Núcleo de Interiorização e Educação a Distância (Niead), realizou o primeiro encontro com coordenadores de polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e tutores do curso de licenciatura em Matemática, na modalidade de ensino a distância (EAD).

Com o objetivo de capacitar os profissionais que atuam no EAD, o evento acontece de 18 a 19 deste mês, no auditório Carlos Alberto Simão Antônio, do Centro de Convenções do campus-sede, em Rio Branco.

Segundo o coordenador do Niead, Luiz Matos, o encontro também é uma oportunidade para fazer uma avaliação e um diagnóstico do andamento do curso, que iniciou há meses. “Vamos juntos, em equipe, buscar soluções e ultrapassar as dificuldades”, disse.

O encontro com coordenadores de polos da UAB e tutores do curso de licenciatura em Matemática/EAD tem apoio da Secretaria de Educação do Estado do Acre.

Matemática/EAD

O curso de graduação a distância em Matemática visa formar professores para atuar no ensino básico. Foram disponibilizadas 200 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2017, nos polos da UAB, distribuídos nos municípios de Acrelândia, Feijó, Sena Madureira e Xapuri.

Cada polo contou com 50 vagas. Os polos de apoio presencial são mantidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelo Sistema UAB, em parceria com o governo do Estado e das prefeituras municipais.