Termômetro da Praça do Relógio no Centro “enlouquece” e marca 80 graus

O termômetro localizado na Praça do Relógio, na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco, “enlouqueceu” de vez: marcou 80 graus às 10h da manhã desta quarta-feira, 18. A foto é do jornalista Victor Augusto Farias (Bombonzão) e foi publicada em seu perfil no Facebook.

Esta quarta-feira foi bastante quente, mas não para tanto. A temperatura mínima na capital foi entre 20 e 22ºC, e a máxima, entre 34 e 36ºC, segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Não é a primeira vez que o termômetro da prefeitura que registra a temperatura na região central apresenta problemas. A prefeitura já fez a manutenção no equipamento, que continua desregulado.