Secretaria de Direitos Humanos critica outdoor com frase do Cel. Ustra

O outdoor colocado em Rio Branco com uma frase do coronel Ustra, do Exército Brasileiro, nome forte no governo militar que comandou o país até a década de 1980 repercutiu muito mal nos corredores da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Acre (Sejudh). Em nota, a instituição se posicionou sobre o caso, e o classificou como culto aos crimes de tortura.

O outdoor tem a seguinte frase com a assinatura do coronel Ustra abaixo: “Lutamos contra terroristas como a Dilma para salvar o Brasil do comunismo. Apenas cumpri minha missão”.

“Num Estado Democrático de Direito, é plenamente compreensível o direito à livre expressão e opinião, mas isso não significa agir com irresponsabilidade em incitar a violência de alguma forma, mas, principalmente, a violência de Estado contra o cidadão”, afirma a nota assinado pelo secretário da pasta, Nilson Mourão.

A Sejudh vai além e descara que expor um outdoor como esse “envergonha a humanidade quando os mais elementares direitos do ser humano, que são o direito à vida e à integridade física, são ultrajados”, ao passo que o painel é uma “apologia ao crime de tortura e só contribui para alimentar o ódio”, completa.

Na internet, a colocação do painel também gerou uma repercussão negativa. “Exaltar frase burra de um torturador, de um criminoso cruel, em outdoors pela cidade. Essa é a #direitaacre! Vamos celebrar a estupidez humana, como já diria o poeta!”, postou o cantor Diogo Soares, do Los Porongas.

QUEM FOI O CORONEL

Carlos Alberto Ustra morreu em outubro de 2015. Ele foi coronel do Exército Brasileiro, ex-chefe do DOI-CODI do II Exército, um dos órgãos atuantes na repressão política, durante o período do ditadura militar no Brasil.

Ustra foi considerando o primeiro militar reconhecido pela Justiça como torturador e comandante de uma delegacia de polícia acusada de ser palco de mais de 40 assassinatos e de, pelo menos, 500 casos de torturas.

O coronel Ustra é tido como uma das referências do presidenciável Jair Messias Bolsonaro, deputado federal pelo Rio de Janeiro.