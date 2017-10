Prefeitura leva cinema a céu aberto às comunidades de Rio Branco

Projeto executado pela FGB vai realizar duas sessões de filmes, mensalmente no mesmo Bairro

Os moradores da Cidade do Povo receberão na noite desta quinta-feira, 19, uma sessão gratuita de cinema, com o filme “A Máquina: O Amor é o Combustível”. A ação marca o retorno do projeto Cinema nos Bairros, realizado desde 2013 pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB).

Gratuita e aberta a todos os interessados, a atividade acontece a céu aberto, na Rua Maria Elza (próximo à escola Raimunda da Silva Pará e da UPA do bairro), e tem o objetivo de levar filmes de pouco acesso do grande público e que dialoguem com a realidade das comunidades onde serão exibidos. A ideia é fazer duas sessões mensais em um mesmo bairro. A escolha dos filmes é feita com a ajuda dos próprios moradores, sempre após o final das exibições.

“A Máquina: O Amor é o Combustível” é um filme brasileiro de João Falcão que conta a história de Antônio, morador de Nordestina, uma cidade fictícia. O protagonista é apaixonado por Karina, que sonha em ir embora da cidade para ser atriz de TV. Inconformado, Antônio promete trazer o mundo até Karina para que ela não vá embora.

Para o diretor-presidente da FGB, Sérgio de Carvalho, que é cineasta, retomar o projeto Cinema nos Bairros era uma das prioridades da atual gestão da Fundação. “Proporcionar o acesso das comunidades da nossa capital ao cinema e depois debater os filmes com os moradores, sempre fazendo uma reflexão com a realidade local, é algo muito especial para nós. Queremos uma gestão cultural descentralizada, e esse projeto é a materialização disso”, disse.