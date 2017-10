Prefeitura do município de Porto Acre segue com inscrições para contratação de médicos; salário de R$ 7 mil

Seguem abertas até a próxima segunda-feira, 23, as inscrições do processo seletivo para contratação de médico para lotação na prefeitura de Porto Acre.

A jornada de trabalho é de 40 horas/semanais e salário de R$ 7 mil. Segundo o quadro de vagas são ofertadas 10 vagas, sendo uma para contratação imediata e nove para formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser realizada das 8h às 12h e das 14h às 17h, no seguinte endereço: Rua do Comércio nº 421, Centro, na cidade de Porto Acre – AC – Secretaria Municipal de Saúde – Sala 06.