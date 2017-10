Prefeitura contrata empresa para fazer a demolição da antiga Câmara Municipal da cidade de Rio Branco

A Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB), por intermédio do Instituto de Previdência do Município (Rbprev) deu mais um passo para o fim da antiga sede da Câmara Municipal, localizada na área central da capital acreana. Foi publicado nesta quarta-feira (18) o extrato do contrato nº 012/2017 onde consta o prazo de 60 dias para a demolição do prédio.

Para a demolição, a prefeitura contratou a empresa A. G. M. Construtora para executar os seguinte serviços: “contratação de empresa de engenharia para demolição do prédio da antiga Câmara Municipal de Rio Branco, localizada na Travessa Benjamin Constant, bairro Centro, no município de Rio Branco”.

Para colocar o prédio abaixo, o valor estimado é de R$ 52.068,36, o que indica não estar neste valor a remoção e devida deposição dos entulhos. Consta no documento: “A despesa, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da dotação do orçamento Programa de Trabalho nª 09.272.0601.2154.0000 (Atividades a cargo do Instituto Rio Branco Previdência)”.

Apesar de ser um prédio já com uma história no centro da cidade, ainda que não haja tempo para ser considerado histórico, o espaço urbano será desconfigurado e a área central da cidade vai perder um dos seus pontos de referência.