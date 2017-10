Nos primeiros oito meses, Acre registrou mais de 10 mil novos emplacamentos de veículos

Após período de crise, concessionárias de veículos apontam crescimento de vendas. Fecomércio diz que mercado está se reaquecendo.

Andar de carro é algo que muita gente está deixando de lado. Não por querer, mas por conta da crise econômica. Foram três anos seguidos de queda nas vendas automotivas, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Em algumas regiões do país, esse fantasma chamado crise está se afastando. Na região Norte do Brasil, nos primeiros oito meses deste ano, foram financiados mais de 180 mil carros novos. Só no no Acre, foram mais de 10 mil emplacamentos.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC) informou que a expectativa é boa. Isso porque nos primeiros noves meses desse ano houve uma alta no número de vendas de carro novos no estado – quase 10%.

Para o presidente da Fecomércio, Leandro Domingos, os números ainda estão tímidos, mas a economia tende a melhorar já nos próximos meses. “A economia está se reaquecendo. Essas medidas adotadas têm refletido notadamente ao que concerne ao crédito, que está fluindo mais facilmente”, explica.

E as montadoras também estão apostando no aumento das vendas. Mais de R$ 20 milhões devem ser investidos no setor automotivo até o ano de 2022.

“O mercado vai demorar bastante tempo, alguns anos ainda, para que a gente recupere os níveis de anos anteriores”, finaliza.