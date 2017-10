Nível do Rio Acre atinge 1,65 metro e não há previsão segura de melhoras até o fim de outubro, diz major

As cabeceiras que abastecem o manancial também encontram-se em situações críticas

Em contato com o major Cláudio Falcão na manhã desta quarta-feira (18), a reportagem da ContilNet foi informada que as notícias em relação à seca que atinge o Rio Acre não são nada positivas.

De acordo com o major, o rio amanheceu com a cota de 1,65 metro nesta manhã e não é possível realizar uma previsão segura de melhora, já que as cabeceiras que abastecem o manancial também se encontram em situações críticas de seca.

A situação de emergência nos municípios de Rio Branco, Porto Acre e Brasileia foi reconhecida pelo Ministério da Integração, que viabilizou o repasse de R$ 420 mil para o enfrentamento das situações mais críticas nas cidades acreanas. A Capital utilizará parte do montante para auxiliar o município do Bujari, que não declarou situação de emergência, mas também sofre com problemas de abastecimento por ser vizinha de Rio Branco.

O major fez questão de ressaltar o tamanho do problema enfrentado pelo Acre nos dias atuais comparando a situação com a de anos anteriores. “Em outros anos, nesta mesma época já teríamos o nível do Rio Acre marcando pelo menos dois metros de profundidade. Com a marca em 1,65m e sem previsão de melhoras para os próximos dias, é extremamente importante a conscientização da população para evitar o desperdício de água”, disse.